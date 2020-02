Strudel di mele

Questo dolce di origine trentina, è ottimo per colazione o per merenda. Abbinato a crema inglese o gelato alla crema, diventa un goloso dessert al piatto. Si prepara in poco tempo e con pochi ingredienti molto semplici.

Ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia

4 mele renette

3 cucchiai di zucchero

50g pinoli

70g uvetta sultanina

1 limone

1 uovo

1 cucchiaino di cannella in polvere

2 cucchiai di marmellata di albicocche

zucchero a velo q.b.

Procedimento:

Sbucciare le mele e tagliarle a cubetti. Metterle in una ciotola e condirle con succo di limone, zucchero e cannella. Ammollare l’uvetta per min in acqua tiepida. Scolarla e unirla alle mele con i pinoli e mischiare il tutto. Stendere la pasta sfoglia rettangolare e spalmare la marmellata al centro. Sopra adagiare il composto e arrotolare lo strudel dal lato lungo. Sigillare bene i bordi e spennellare con l’uovo sbattuto la superficie. Fare delle piccole incisioni sullo strudel e cuocerlo per 200° per 30 minuti circa. A cottura ultimata decorare con zucchero a velo.

