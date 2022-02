Dal canale YouTube CUCINA NO PROBLEM ecco la videoricetta dello Strudel di mele tipico trentino

Il pastrychef Fabrizio Gotta, mostrerà tutte le fasi per realizzarlo compresa la pasta. Un dolce leggero e sano adatto per i bambini velocissimo da fare, inoltre è vegano, senza uova e burro. La mela renetta si presta particolarmente per questa tipologia di dolci, procuratevi tutti gli ingredienti e seguite il video tutorial.

Commenti