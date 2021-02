Stringersi nel…coso.

Molte volte mi capitato di pronunciare o di sentire queste strani frasi “passami il coso che è sul coso, per favore” oppure “ho visto il coso che cosava da solo l’altra sera”. La sostituzione di una parola di cui mi sono scordato suono e termine con il termine generico “coso” è un fenomeno che secondo la mia opinione è associato ad una forma di incapacità di parlare transitoria, e viene scelta la parola “coso” come sostituto efficace per le parole smemorizzate. Perché “coso” e non “vattelappesca” od altre ancora, forse è solo per criteri di brevità di linguaggio ed allora “coso” fa il sostituto universale diventando: “coso, cosi, cose, cosare, cosato, cosando”. Da una breve ma spiritosa ricerca su internet ho scoperto che tutte le lingue hanno un termine che sostituisce universalmente le altre parole in un momento di difficoltà, il francese si appoggia al termine “truc”, in inglese “thingummy” in tedesco “dingsda”, in spagnolo “eso”. Ma una domanda mi nasce spontanea, se un “cosatore”, termine con cui indico un persona che usa spregiudicatamente il termine “coso,” e sostituisce lentamente sostituire tutte le parole, o quasi, con il termine “coso”, in certi momenti della giornata arriverebbe ad esprimersi adoperando con estrema disinvoltura frasi del tipo: “Il coso che ho cosato l’altra mattina avrei potuto cosarlo in un solo coso, senza cosarmi più di tanto”, oppure: “Una cosa è cosare senza cattiveria, altra cosa è farlo invece per cosaggine”. Ma se poi mi lascio coinvolgere non solo nel capirlo ma anche a parlarlo correntemente, intrattenendo con il medesimo lunghe e piacevoli discussioni mi sono stretto nella parola del “coso.” Buon coso a tutti.

Favria, 7.02.2021 Giorgio Cortese

Ogni giorno incontro delle persone che fanno il peggior uso del loro tempo e poi sono le prime a lamentarsi della sua brevità.

