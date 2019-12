Le statistiche sono impietose. Sono sempre di meno gli italiani che leggono. Dal 2007 ad oggi, riferisce l’Istat, si è registrato un notevole calo dei lettori, in particolare tra le donne che – pur rimanendo forti lettrici – registrano una diminuzione in tutte le fasce di età, tranne che le over-sessanta.

Per stare in tema, ecco qualche suggerimento per conservare o far tornare il desiderio di leggere, per ridere, per piangere e ridere insieme. È il caso del «Treno dei bambini», di Viola Ardone, in uscita da Einaudi. Il romanzo colloca la vicenda di Amerigo, un bambino napoletano innamorato del violino, al centro di una storia vera, accaduta tra il 1945 e il 1951 quando l’Unione donne italiane e il Partico comunista riescono a far ospitare più di 50 mila bambini, poverissimi o orfani provenienti da alcune regioni del Sud, presso famiglie del nord, soprattutto emiliane e marchigiane. Un episodio realmente accaduto nell’Italia del dopoguerra, esempio di una solidarietà antica troppo poco conosciuta, riproposta attraverso lo sguardo di un bambino e capace – in questi tempi di egoismi e di protervia – di far pensare e di commuovere.

L’ho acquistato per la bella presentazione di Paolo Borgna su «Avvenire». «Torino 69» di Boffano, Tropea e Vallinotto, per Laterza, è un bel libro fotografico corredato da testi robusti (come non se ne leggono più). Per parlare di cinquant’anni fa, l’epifania delle lotte operaie a Torino, dalla rivolta di piazza Statuto del 1962 (contro l’accordo separato sottoscritto dalla Uil) al 2 settembre 1969, quando la Fiat sospese 27 mila operai, dando avvio al cosiddetto «autunno caldo». L’apparato fotografico riflette la mutazione genetica della città: la forza sindacale, l’emergere di soggetti sociali nuovi all’origine di un vero e proprio rimescolamento della geografia sociale, politica ed economica di Torino.

Per parlare di lavoro e di lavori, oggi torna di estrema utilità il breve ma densissimo volumetto di Colin Croung «Se il lavoro si fa gig», edito dal Mulino. L’autore, a cui non fa difetto una notevole schiettezza di linguaggio, chiarisce che il termine «gig economy» riprende «il mondo dello spettacolo e degli ingaggi degli intrattenitori che si esibiscono in diverse occasioni, senza alcun vicolo di lungo termine a luoghi o gruppi che li organizzano». Insomma, un lavoro dipendente spacciato come autonomo (cioè libero da vincoli) e perciò stesso precario, vale a dire senza i necessari contrappesi a tutela del «contraente debole», o anche «contratti a tempo tali da estinguersi prima che i lavoratori acquisiscano alcun diritto».

Infine un intrigante saggio propostomi da un’amica libraia: «Storia della liberazione sessuale» della storica Lucetta Scaraffia, edito da Marsilio. Editorialista dell’«Osservatore Romano», direttrice della rivista «Donne chiesa mondo», lasciata recentemente con l’intera redazione femminile per ribadire l’autonomia rispetto alle gerarchie della Chiesa, in questo saggio Lucetta Scaraffia mette «i piedi nel piatto» chiamando le cose con il loro nome, rivendicando l’autonomia femminile, il dirsi, con orgoglio, «femminista cattolica, per percorso di vita, per esperienza, come testimone della rivoluzione sessuale, ma con sguardo critico». Buone letture a tutti.

