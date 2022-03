Un mare di persone unite per mostrare vicinanza all’Ucraina.

Sabato scorso infatti, alle 21, dalla Piazza del Municipio fino all’Oratorio si è svolta una fiaccolata di solidarietà contro la guerra che sta portando dolore e sofferenza al popolo ucraino.

Tutti sono stati invitati a portare una candela in simbolo di pace.

Una luce di speranza in un periodo così buio. All’evento hanno risposto in tantissimi, più di 300 i presenti. Anche le istituzioni non sono mancate.

