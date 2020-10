STRAMBINO. Ulteriore riduzione della tariffa rifiuti per tutti i cittadini in difficoltà

Come gli scorsi anni, l’amministrazione ha deliberato un intervento di carattere sociale in aiuto dei concittadini in difficoltà che presentino i requisiti per l’ulteriore riduzione del tributo TARI (in aggiunta alla misura già applicata sulla prima rata).

Ecco le istruzioni per presentare la domanda.