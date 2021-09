Ascolta l'Audio Dell'Articolo

STRAMBINO.Strada statale 26 chiusa alle porte di Ivrea per l’incendio di un camion tra Strambino e il bivio per Romano Canavese. L’autoarticolato era in marcia quando ha preso fuoco: il conducente ha fatto in tempo a scendere e a chiamare i soccorsi.

Per permettere le operazioni dei vigili del fuoco la statale è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia. Le fiamme, dopo aver distrutto la motrice del tir, si sono estese al rimorchio telonato. All’interno non c’era il carico.

