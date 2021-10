STRAMBINO. Ancora atti vandalici in paese. Sembra non fermarsi davvero mai l’ondata di “dispetti” contro il patrimonio pubblico che da anni, ormai, colpisce Strambino.

L’ultimo episodio è riguarda i bagni della piazza del mercato. I muri esterni sono stati imbrattati e tra i disegni realizzati, due croci simili a svastiche.

Durissimo l’attacco della sindaca Sonia Cambursano: “A te che hai imbrattato le pareti all’esterno dei bagni in piazza del mercato. Ti sei comportato da stupido per due motivi. Il primo. Hai sporcato un’area pubblica senza nessun rispetto per gli altri, dimenticando che il paese è di [...]