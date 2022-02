I sensori anti-covid sono arrivati. Nel mese di dicembre in concomitanza con la chiusura delle scuole a Strambino sono stati installati dei particolari tipi di sensori all’asilo nido, alla scuola materna e alle elementari.

Questi apparecchi sono nello specifico dei rilevatori che monitorano i livelli di anidride carbonica nell’aria e ad una certa soglia automaticamente aprono le finestre.

“Queste ovviamente sono collocate in posizioni sicure per i bambini e non costituiscono un rischio per loro” chiarisce Sonia Cambursano, sindaca di Strambino.