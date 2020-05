STRAMBINO. Si è spento Romano Dellacà, amato capogruppo degli Alpini

Oggi gli strambinesi piangono un loro caro concittadino, Romano Dellacà, presidente del Gruppo Alpini e del Gruppo Anziani, che era stato anche nonno vigile.

Questo il ricordo della sindaca, Sonia Cambursano: “Romano era una di quelle persone su cui potevi sempre contare. Bastava chiedere e Romano rispondeva “presente!”, impegnandosi sempre in prima persona . Conoscevo Romano da quando ero bambina, era anche amico di mio papà, con il quale condivideva la passione per il calcio.

Nei miei anni da sindaca, Romano è stato una presenza costante, veniva spesso a trovarmi in ufficio per portarmi il giornale degli alpini, o anche solo per condividere con me un’iniziativa che voleva intraprendere, che si trattasse della pulizia del Monumento ai caduti o della celebrazione di una ricorrenza, che lui era solito pianificare con accuratezza e dedizione. Ci mancherà, Romano.

Mancherà alla sua amata famiglia, ma anche al Gruppo Anziani e del Gruppo Alpini, associazioni che presiedeva senza risparmiarsi mai. Tutti insieme ci stringiamo alla moglie Giulia e al figlio Kristian nel dolore della loro perdita“.

