STRAMBINO. Sabato verrà inaugurato il ponte sul Chiusella

Finalmente, l’inaugurazione. Quella vera.

Sabato prossimo, si terrà la cerimonia per l’apertura del ponte su Chiusella, quella festa rimandata a causa dell’emergenza Covid.

I lavori per l’attesa opera, infatti, erano stati conclusi con il perfetto rispetto dei tempi dettati dal cronoprogramma, in pieno lockdown.

Tutti ricordano la Sindaca Sonia Cambursano, maglia bianca e fascia tricolare, sola su quel ponte dinnanzi ad una telecamera, per quell’inaugurazione in diretta streaming che aveva voluto, comunque fare in attesa di tempi migliori.

“Poiché non potrete essere presenti al varo del ponte, ho pensato alla diretta Facebook, affinché possiate comunque partecipare a distanza, ma la promessa è che, a fine emergenza, faremo una festa di inaugurazione in pompa magna, come si conviene alle grandi opere pubbliche che cambiano la storia di un territorio.

Oggi i lavori sono finiti a 1050 giorni dall’assegnazione. Da oggi la nuova struttura è utilizzabile”.

Era il 4 maggio, e queste le parole che aveva pronunciato nel corso di quel discorso trasmesso in diretta streaming sui social.

Ed ora che l’emergenza Covid ha mollato la presa, la sindaca ha deciso di fare le cose come si deve, di rispettare quella promessa fatta e di inaugurare il ponte.

L’evento si terrà sabato prossimo, 12 settembre, alle ore 11.

Il ponte sul Chiusella servirà soprattutto ai tanti agricoltori della zona e proprio alcuni di loro la sindaca aveva ringraziato nel corso dell’inaugurazione in streaming: “Ringrazio anche i tre giovani agricoltori di Cerone che hanno effettuato la manutenzione del guado provvisorio, riuscendo così a mantenerlo operativo anche nelle giornate di piena. Lo hanno curato come se fosse loro”.

L’opera è costata più di un milione di euro ed è andata a sostituire il vecchio ponte napoleonico crollato tre anni fa.

Commenti