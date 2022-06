STRAMBINO. Sabato 11 giugno ci sarà a Strambino per la prima volta uno schiuma party organizzato dalla Proloco di Strambino, speaker senza confini e con la sponsorizzazione del bar “PARLA PA’”.

Evento gratuito rivolto a grandi e piccoli, comprensivo di gadget, giochi e accurato servizio bar.

Si svolgerà presso viale stazione n18.

Durante l’evento si svolgeranno anche i festeggiamenti per i nove anni di EPORADIO, “sarà quindi un’occasione di aggregazione per tutte le persone che ci sono sempre venute a trovare in questi anni (gente del paese, amici, coscritti…)” commenta il suo fondatore Alex Metticelli.

É la prima volta che si organizza uno schiuma party a Strambino e con l’occasione si festeggia il compleanno della radio.

“Sono contento – aggiunge Metticelli – di far parte di questi progetti, che aggregano i giovani di oggi, di ieri e del domani per avere sempre come punto di ritrovo la musica dopo due anni di stop e lo schiuma party è una delle grandi novità che stiamo proponendo per l’estate 2022”.

