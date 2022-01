“Non ha sofferto e non soffrirà più, chiedo scusa”.

Uccide la moglie poi si suicida.

Corrado Aramino, 71 anni e Silvana Laurent, 64 anni, sono stati ritrovati morti in un’auto all’interno di un cascinale in via Don Ciocchetto, vicino ai binari della ferrovia Torino-Aosta a Strambino.

I coniugi sono morti entrambi martedì 18 gennaio in seguito all’esplosione di due colpi d’arma da fuoco. Il marito ha ucciso la moglie sparandole alla tempia sinistra con una Beretta calibro 22.