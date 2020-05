STRAMBINO. Musica dal balcone, i vicini chiamano i carabinieri

Fin dai primi giorni del lockdown aveva messo musica per allentare la tensione e per ricordare le vittime del Covid. Una selezione di brani musicali e poi il “Silenzio”. In molti, ogni sera, aspettavano quel momento. C’era chi si commuoveva. E c’era anche chi gioiva e chi ballava. Nessuno, mai si era lamentato. Questo fino al 4 maggio.

Con la Fase2 tutto è cambiato. Questo il cartello con il quale il dj strambinese, in arte MartyMaig Jam, è stato ammonito dai vicini: “Siccome tra pochi giorni alcune persone ricominceranno a lavorare, è pregato di concludere le sue serate da concerto”. Il giorno stesso sono arrivati anche i carabinieri che si sono limitati a chiedere di smettere di mettere musica al dj.

Sul suo profilo social di Facebook MartyMaig commenta così: “La motivazione con la quale mi è stato chiesto di smettere mi è sembrata alquanto futile, visto l’orario che avevamo scelto 21/21,30 non così tardivo da poter dar fastidio”. Poi aggiunge: “Non ho avuto scelta. Ora amici, con il cuore in mano, vi dico che mi manca il tempo della musica, mi manca tantissimo il silenzio, mi sembra di non onorare quelli che ancora ci stanno lasciando. Ma non so cosa fare, cercherò un’alternativa, ma sicuramente appena sarà possibile, faremo una grande festa con karaoke, dove potremmo cantare tutti assieme”.

Non è la prima volta che si verifica un simile episodio. A Montanaro, lo scorso 25 aprile, i carabinieri sono stati mandati a casa di chi, per celebrare la giornata aveva messo “Bella Ciao” ed altra musica a tutto volume. A qualcuno aveva dato fastidio e aveva chiesto l’intervento dei carabinieri. Nella vicenda si era inserito anche il consigliere comunale della Lega, Enrico Bettini che, non senza polemica era intervenuto affermando che se non l’avessero già fatto altri, i carabinieri li avrebbe chiamati lui stesso.

