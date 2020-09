STRAMBINO. Inaugurato il ponte sul torrente Chiusella

Sabato 12 setembre, alle 11.00 a Cerone in via Maioletto c’è stata l’inaugurazione reale, nell’epoca post Covid, del ponte sul torrente Chiusella. Presenti i sindaci dei paesi vicini e le autorità tutte che si sono strette fraternamente al momento del taglio del tricolore da parte del sindaco di Strambino Sonia Cambursano.

Attenta e precisa la spiegazione tecnica dell’Ing. Marco Ferro che ha curato fisicamente i lavori di costruzione del ponte ed anche del guado che, temporaneamente è servito ad agevolare il passaggio degli agricoltori dopo la caduta del ponte napoleonico. Pochi discorsi ma realmente d’effetto, le parole che si sono sentite sono state ringraziamenti al Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte che assieme alla determinatissima ed attiva Sindaco ha voluto e sposato, con un grosso finanziamento, la causa del ponte. Una scelta anche politica che ha agevolato la costruzione dell’infrastruttura dedicata all’agricoltura.

Una scelta volta ad agevolare un futuro migliore per i giovani della provincia. La particolare sensibilità della prima cittadina di Strambino rivolta principalmente alla creazione di sbocchi lavorativi per i giovani e per i meno giovani, in un contesto agricolo da sempre molto attivo. Nel suo discorso Sonia Cambursano ha con grande enfasi ringraziato i funzionari del Comune di Strambino dell’ex Unione Collinare del piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano che l’hanno assistita materialmente, le autorità civili e militari, i colleghi sindaci dei paesi vicini, le associazioni che l’hanno supportata in una gara di coesione e di solidarietà. “Sento di dover ringraziare anche chi non credeva che questo ponte avrebbe mai visto la luce dimostrando loro che avevano torto” ha dichiarato la sindaca nel bel mezzo del suo discorso.

Infine un ringraziamento particolare è stato speso a favore di tre giovani agricoltori: Simone Garretto, Andrea Perenchio e Marco Gregorutti che del tutto volontariamente e gratuitamente hanno tenuto pulito il guado durante la costruzione del ponte. Al termine del taglio del tricolore e dell’apertura ufficiale del ponte un generoso buffet ha allietato i presenti.

Paola Maria Bevilacqua

