STRAMBINO. In diretta su Facebook il varo del nuovo ponte

“Poiché non potrete essere presenti al varo del ponte, ho pensato alla diretta Facebook, affinché possiate comunque partecipare a distanza, ma la promessa è che, a fine emergenza, faremo una festa di inaugurazione in pompa magna, come si conviene alle grandi opere pubbliche che cambiano la storia di un territorio”.

Queste le parole con le quali la sindaca Sonia Cambursano, domenica ha annunciato il varo dei lavori.

Un evento atteso, trasmesso in diretta sul Facebook ieri, lunedì 4 maggio alle 17.

Il ponte realizzato in frazione Cerone è finito e la conclusione ufficiale dei lavori è avvenuta sabato 2 maggio alla sola presenza della Sindaca, del Direttore Lavori e un Rappresentante dell’Impresa.

