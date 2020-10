STRAMBINO. Il Covid cancella la festa Patronale

L’ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri ha istituito un nuovo mini lockdown, ma ancora prima che arrivasse il provvedimento, a Strambino si era deciso di annullare la Festa Patronale.

Così la sindaca Sonia Cambursano alcuni giorni fa, dopo che era stato emesso il precedente decreto: “Purtroppo anche i festeggiamenti per la patronale sono annullati.

È molto triste, ma in un momento come questo non è possibile mettere a repentaglio la salute della nostra comunità.

In ottemperanza a quanto previsto dal DPCM, tutto quanto riguarda fiere e sagre è annullato”.

