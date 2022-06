Alle 20 di sabato c’era una lunga fila di persone in coda nella speranza di poter ordinare un piatto di costine o uno di pesce. La Sacra Crottese è stata un successo. L’Arc 2000 di frazione Crotte ha organizzato due serata di festa. Due anni di stop forzati a causa della pandemia hanno aumentato la voglia di far festa degli strambinesi. Non solo cibo, ma anche musica: venerdì l’esibizione canora dei cantanti crottesi; sabato l’orchestra I Roeri.

