STRAMBINO. CRI e Protezione Civile attivano la Spesa Amica

In questi giorni di emergenza sanitaria legata al Covid-19, il Comitato Croce Rossa di Strambino – in collaborazione con il Comune, l’Associazione di Protezione Civile N.O.A.R. e gli esercizi commerciali del territorio – ha attivato il progetto “Spesa Amica CRI PER TE”, un servizio gratuito di consegna di spesa a domicilio di generi di prima necessità e farmaci.

Ne possono usufruire i cittadini residenti a Strambino impossibilitati a uscire dalla propria abitazione: over 65 o non autosufficienti, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°, persone sottoposte alla quarantena o positivi al virus.

Come funziona? Le richieste devono avvenire attraverso due numeri di telefono dedicati:

353.3186842 – dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00

348.5911201 – dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00

