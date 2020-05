STRAMBINO. Cancellati tutti i progetti, stanziati 400mila per abbattere la Tari

Sono risorse ingenti quelle che il Comune di Strambino ha sbloccato per aiutare cittadini e imprese. Ben 400mila euro circa che, in molti casi, andranno ad azzerare la prima rata del tributo.

Da piano finanziario la tassa sui rifiuti pa pagare nel 2020 ammonta ad un milione e 67mila euro. L’aiuto economico predisposto dal Comune, quindi, va a coprirne poco meno della metà .

“Sulle utenze domestiche stiamo calibrando un intervento di carattere economico-sociale che preveda un intervento in due fasi. La prima fase prevede un’esenzione dal pagamento della prima rata in base alla soglia di reddito (che è in fase di definizione), la seconda prevede ulteriori sgravi sull’importo restante – con una misura istituita cinque anni fa a sostegno delle famiglie in difficoltà – per chi dimostrerà di vivere una situazione di disagio che giustifichi un ulteriore intervento da parte del Comune”.

Per compiere questa operazione la sindaca, Sonia Cambursano e la sua giunta hanno deciso di rimandare al 2021 tutte le opere già preventivate, ma non strettamente necessarie. Tra queste la realizzazione della nuova Bilblioteca all’interno del palazzo ex giudici di Pace, un’opera da 300mila euro, e asfaltature per circa 170/180mila euro. “Interverremo solo dove sarà necessario – precisa la sindaca Cambursano – l’emergenza economica, ora, viene prima di tutto. Se ci saranno strade dissestate le rattopperemo. Ci accontenteremo del “tacun”. La priorità è aiutare chi è in difficoltà. Chi più, chi meno siamo stati toccati tutti dalle ricadute economiche del Covid. Ed è pet questo motivo che gli aiuti saranno estesi”. In molti si troveranno a non dover pagare la prima rata della Tari.

Per permettere all’amministrazione di terminare le proiezioni sulle quali calibrare l’intervento, il pagamento della prima rata slitta al 30 giugno. Le successive saranno al 31 agosto e al 30 novembre. Su queste arriveranno ulteriori misure a favore delle famiglie che vivono un particolare momento di disagio economico.

Questo per quanto riguarda le utenze domestiche.

Sulle utenze non domestiche, l’intervento sarà differenziato in base al periodo di effettiva chiusura delle attività, ma prevede comunque delle riduzioni anche per chi ha continuato a lavorare, in considerazione della situazione di crisi generalizzata.

Perché un intervento sulla Tari e non su altri tributi?

“Perché è un tributo che tocca tutti, in modo generalizzato – spiega la Cambursano – e su cui il Comune può operare con interventi di carattere economico-sociale.

È vero, quest’anno avremo qualche strada asfaltata in meno, ma è un sacrificio accettabile, se ci permette di aiutare le nostre attività e i nostri cittadini colpiti dall’emergenza sanitaria”.

