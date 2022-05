L’ex scuola di via Garibaldi in frazione Carrone è ormai chiusa da tempo. Saracinesche abbassate anche per il fabbricato dove un tempo sorgeva il circolo ricreativo. Ora per questi due edifici l’amministrazione comunale di Strambino ha in progetto una riqualificazione comprendendo nel progetto anche l’area sportiva composta da un campetto da calcio e il parco giochi.

Una nuova vita, dunque, per i due edifici della frazione grazie ai fondi del Pnrr. Il Comune di Strambino è stato, infatti, inserito nei finanziamenti per aver presentato un progetto di rigenerazione urbana [...]



