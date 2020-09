STRAMBINELLO. Nuove scadenze della tassa rifiuti

Il paese, come tanti altri è stato colpita dalla paura per il nuovo virus che, nei mesi scorsi, ha messo sotto scacco il paese. Una situazione che rischia di mettere in seria crisi tutto il commercio locale già provato da anni di crisi. Proprio per questo, l’amministrazione ha studiato alcune misure per “alleviare” il carico fiscale sulle categorie maggiormente colpite dalla pandemia. Tra le misure messe in campo, decise qualche giorno fa, c’è il rinvio del pagamento della tassa sull’immondizia (Tari). La prima rata, infatti, è stata prorogata al 30 settembre, la seconda, invece, che è il saldo, dovrà essere pagata entro e non oltre il 30 dicembre.

Commenti