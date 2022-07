Un paese più luminoso e con minori costi. Il comune di Strambinello punta sul risparmio energetico. E’ stato questo l’intervento di punta dei primi mesi del 2022.

“Soldi non ce ne sono, arrivano pochi finanziamenti, cerchiamo di non gravare sui cittadini e se abbiamo possibilità di fare degli investimenti con fondi statali allora ben venga – spiega l’Assessore Gualtiero Onore -. Abbiamo rifatto tutta l’illuminazione sostituendo le vecchie lampade con luci a led ed abbiamo installato pannelli solari sul municipio per far sì che edifici fossero indipendenti a livello energetico”.