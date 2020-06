STRAMBINELLO. Fuori dall’Unione Terre del Chiusella da gennaio 2021

L’unione dei Comuni Terre del Chiusella ha esaurito la sua storia.

L’ente, dove i Comuni di Quagliuzzo, Parella, Colleretto Giacosa e Strambinello condividono alcuni servizi, presto chiuderà i battenti, Venerdì, infatti, il consiglio comunale di Strambinello, ha approvato il seguente ordine del giorno: “Uscita dall’Unione dei Comuni Terre del Chiusella”. Molto probabilmente, a Strambinello, seguiranno, poi, anche Colleretto e Parella. Per questi tre Comuni, infatti, l’Unione non ha più ragione di esistere. La goccia che ha fatto traboccare il vaso c’è stata qualche mese fa, con il fallimento del progetto di fusione che avrebbe dovuto mettere insieme i Comuni di Parella, Colleretto Giacosa, Strambinello e Quagliuzzo. Il rifiuto di quest’ultimo, però, ha stoppato il progetto e, da quel momento in poi, l’Unione si è avviata verso un lento e inesorabile declino come scritto anche nell’ordine del giorno approvato dal consiglio comunale.

“Dopo un’esperienza ormai decennale – si legge nel documento -, si può constatare, con rammarico, che la gestione associata non ha conseguito gli obiettivi per cui era nata ma, piuttosto, si è tramutata in una duplicazione e un appesantimento della gestione amministrativa. Tutto questo anche a discapito dei procedimenti rientranti nell’ambito della gestione associata, che hanno subito il verificarsi di inevitabili ritardi per l’Ente. Non si è addivenuti a una gestione unitaria dei bilanci, attraverso il bilancio dell’Unione, bensì a una complicata gestione ibrida. Non si sono riscontrati gli attesi benefici in termini di rapidità e semplificazione degli interventi di competenza dell’Unione, in relazione alle funzioni conferite, né sono riscontrabili significativi vantaggi in termini di razionalizzazione dei costi di gestione rispetto a quelli originariamente sostenuti dai singoli Comuni e dei servizi offerti ai cittadini”.

Qualche giorno fa, infine, il presidente dell’Unione e sindaco di Parella, Marco Bollettino ha spiegato quali saranno i prossimi passaggi.

“In merito alla volontà assunta dal Comune di Strambinello – racconta – nel consiglio comunale della settimana precedente, che ha esercitato la sua facoltà di recesso unilaterale dall’Unione; il tutto come prevede lo Statuto Unione, che dà termine al 30 giugno di ogni anno con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione del recesso: pertanto, l’uscita del Comune di Strambinello dall’Unione di Comuni “Terre del Chiusella” avrà effetto dal 1° gennaio 2021”.

