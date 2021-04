Strage di Rivarolo, don Raffaele: “Non spettacolarizzate questa tragedia”

Si chiude nel silenzio il parroco di Rivarolo Canavese, don Raffaele Roffino. «Non ho niente da dichiarare – dice -. Ci sono delle indagini in corso». Poi, allontanandosi e scuotendo la mano, il sacerdote commenta: «Non voglio che questo dramma venga spettacolarizzato».



