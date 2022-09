Si sta avvicinando in Spagna l’inizio del processo per l’incidente di un autobus in cui persero la vita 13 giovani, sette delle quali italiane in Erasmus, il 20 marzo 2016 a Freginals (Catalogna).

L’imputato — riportano media locali — è Santiago R., autista del pullman, per il quale il pm ha chiesto quattro anni per “condotta imprudente grave”, essendosi forse messo alla guida pur essendo stanco e assonnato.

Oggi è in programma un incontro tra la giudice responsabile del caso presso il Tribunale penale di Tortosa (provincia di Tarragona), e le numerose parti chiamate in causa: come spiegano fonti giuridiche, l’obiettivo della riunione è quello di stilare il calendario delle udienze.

La previsione attuale è che il processo possa durare diverse settimane, vista la complessità della causa e l’alto numero di parti implicate (oltre ai familiari delle vittime, anche diversi altri passeggeri rimasti feriti e altri superstiti).

La giudice è anche chiamata ad ascoltare le posizioni degli implicati in merito a un’eventuale proposta di patteggiamento tra le parti, per poi, nel caso, prendere una decisione in merito prossimamente: affinché tale ipotesi si concretizzi, dovrebbero essere d’accordo tutte le parti.

Le sette vittime italiane, tutte ragazze di età compresa tra i 21 e i 25 anni, sono Lucrezia Borghi e Valentina Gallo di Firenze, Elena Maestrini di Grosseto, Elisa Valent di Venzone (Udine), Elisa Scarascia Mugnozza di Viterbo, Serena Saracino di Settimo Torinese e Francesca Bonello di Genova.

Otto mesi dopo la strage, alla notizia che il tribunale di Amposta avrebbe potuto archiviare il caso, senza che vi fosse giustizia, ci fu una mezza insurrezione.

Nel novembre del 2016 i familiari delle vittime chiesero ed ottennero un incontro con l’allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il quale promise “massimo impegno per avere giustizia”.

