Immancabilmente, quando si verificano eventi climatici particolari (siccità prolungata, esondazioni di fiumi e torrenti, uragani, trombe d’aria, ecc.), le notizie allarmistiche riempiono le pagine dei giornali: il ciclo delle stagioni è mutato, si prospettano grandi cataclismi meteorologici, il futuro dell’umanità appare in pericolo, e via iettando. In realtà, gli archivi dei comuni e delle parrocchie conservano abbondanti tracce di eccezionali congiunture climatiche. Piogge torrenziali, calori opprimenti, gelate primaverili, inverni rigidissimi e nubifragi d’inaudita violenza sono parte integrante della memoria collettiva. La stessa storia dell’uomo, specie delle comunità contadine, è storia di pioggia e bel [...]





