Ascolta l'Audio Dell'Articolo

14 giugno 2021: constato che il 20 luglio, a Milano, suonerà uno dei miei

cantautori della nuova generazione preferiti. Esatto, di quelli da taglio delle

vene. Programmo di andare a vederlo.

5 luglio 2021: verifico che il suddetto cantautore ha programmato una data

anche a Torino, nell’ambito di un importante Festival Musicale, per il 29

agosto. Per comodità, decido di andare ad assistere a quest’ultimo.

7 agosto 2021: decido di provvedere all’acquisto dei biglietti. Al momento

siamo in tre, con una quarta persona che potrebbe aggregarsi in un secondo

momento.

9 agosto 2021 ore 21: entro nel sito di un gestore di vendita biglietti di

eventi internazionali, forse monopolista, di cui ho già l’account. Prenoto i

tre biglietti, decido di pagare con bonifico (tutti gli altri metodi non sono

da me praticabili). Il sito prima mi collega alla mia banca, successivamente mi

collega ad un mediatore tecnologico che dovrebbe consentire un transito di

denaro in assoluta sicurezza. Terminato il transito di denaro, il mediatore

tecnologico di sicurezza mi conduce in una pagina vuota.

9 agosto 2021 ore 21,30: mi collego in homebanking alla mia banca, e riscontro che

il bonifico risulta effettuato; quindi entro nel mio account del distributore

di biglietti, e constato che i biglietti non mi sono stati venduti. Torno

quindi in homebanking per bloccare il bonifico, di norma entro le 24 ore si

può, trucchetto usato da qualche Pentastellato per non pagare le quote al

Movimento, ma no, il bonifico non è annullabile. Il sistema di bonifico sicuro

mi ha fottuto.

10 agosto 2021 ore 9: decido di telefonare ad un telefono del distributore di

biglietti. Numero verde? Manco per il cazzo: circa 1,5 euro al minuto. Una voce

registrata mi dà alcune istruzioni, mi mette in attesa, attivando il pagamento;

sì, pago anche il tempo di attesa. La voce registrata mi comunica, sempre

facendomi pagare, che tutti gli operatori sono occupati; dopo un paio di minuti

mi annuncia che mi metterà in collegamento con un operatore che lavora in

Italia. Dopodiché, cade la linea. Costo 6 euro circa.

10 agosto 2021 ore 10: decido di inviare un post di reclamo al distributore di

biglietti. Una risposta automatica mi informa che verificheranno, e che la

settimana successiva potrò offrire altre comunicazioni. Per fare cosa, non si

sa.

11 agosto 2021: resto in attesa di sviluppi; frattanto anche la quarta persona

decide di venire, io attendo a prendere il suo biglietto per acquistarli tutti

assieme.

13 agosto 2021 ore 9: senza alcuna comunicazione da parte del distributore, da

homebanking rilevo che mi è stato effettuato un bonifico di rimborso. Io avrei

preferito ottenere i biglietti, ma tant’è.

13 agosto ore 21: procedo per un nuovo acquisto online: l’ormai arcinoto

sistema di sicurezza mi comunica che non posso operare in quanto un mio

bonifico non è stato completato; ma manco per il cazzo, è stato completato sì!

Solo che poi mi è stato restituito!

14 agosto ore 21: faccio un nuovo tentativo, casomai qualcosa si fosse

sbloccato; macché.

14 agosto ore 21,30: mando una nuova comunicazione (reclamo) al distributore

per descrivere la situazione. Nessuna risposta.

15 agosto: Festa dell’Immacolata Concezione;

16 agosto: nuovi tentativi di effettuare acquisto con bonifico, sempre bloccati

dal sistema di sicurezza ancora più sicuro.

19 agosto 2021 ore 21: mi viene in mente che io da qualche tempo dispongo di un

secondo conto bancario. Decido di tentare l’acquisto utilizzando quel conto lì.

Effettuo la prenotazione dei biglietti, procedo nella scelta del metodo di

pagamento, il sistema mi indirizza alla mia banca, modifico il conto di

riferimento, il sistema mi indirizza al solerte mediatore di sicurezza, che mi

reindirizza nella stessa pagina vuota dell’altra volta. Le verifiche sono di

puro scrupolo: il pagamento è stato effettuato, l’acquisto dei biglietti no. Ma

non perdiamoci d’animo, una differenza dalla volta precedente c’è: stavolta ho

pagato un biglietto in più.

20 agosto 2021 ore 9: decido di provare a telefonare di nuovo al numero del

distributore: per lo svolgimento, vedi addì 10 agosto 2021 ore 9.

20 agosto 2021 ore 10: invio al distributore un reclamo scritto, un tantino

alterato.

20 agosto 2021 ore 19: scrivo brevemente le mie vicissitudini sulla pagina

Facebook del Festival. Grande solidarietà e commozione.

21 agosto 2021 ore 8: inizio a valutare, per quanto scomodo, l’acquisto fisico

dei biglietti, previo rimborso del secondo bonifico.

21 agosto 2021 ore 9: cerco nel sito del distributore le rivendite autorizzate:

nel sito è indicato che sono autorizzate tutte le rivendite autorizzate.

21 agosto 2021 ore 10: faccio una ricerca nel web, per verificare se sia

possibile venire a conoscenza di quali siano queste ipotetiche rivendite

autorizzate. Risulta tale un grande centro commerciale torinese.

22 agosto ore 11: tramite un amico vengo a conoscenza, dopo sua accurata

verifica, che tale rivendita autorizzata non è più autorizzata.

22 agosto 2021 ore 15: da ulteriore ricerca sul web, rilevo che risulta

autorizzato un centro commerciale di Chivasso. Il suddetto amico rileva,

sul campo, che tale rivendita autorizzata non è ancora autorizzata.

22 agosto 2021 ore 20: dalla pagina Facebook del Festival mi suggeriscono

di effettuare l’acquisto in una importante libreria in centro a Torino.

23 agosto 2021 ore 16: finito di lavorare nel tortonese, decido di recarmi

in tale libreria; non ho ancora ottenuto il rimborso, ma ormai è guerra.

23 agosto 2021 ore 18: arrivo alla libreria. Nell’ufficio dove si effettua la

vendita dei biglietti, chiedo ad un ragazzo, il quale sembra intenzionato ad

andarsene, la possibilità di acquistare i memorabili quattro biglietti: mi

comunica che ha appena chiuso i computer. Gli descrivo tutta la situazione,

nel tentativo di muoverlo a compassione, ma costui mi giura che i biglietti

che richiedo sono esauriti da tempo. La netta sensazione è che mi avrebbe

dato la medesima risposta se gli avessi chiesto i biglietti per il concerto

dei Rolling Stones ad Abbiategrasso nel 2091.

23 agosto 2021 ore 18,15: vedo sulla pagina Facebook del Festival un nuovo post

che comunica che gli ultimi biglietti del concerto del 29 saranno acquistabili

unicamente alla biglietteria del locale di riferimento, tutte le sere dalle

ore 18. Decido di recarmi immantinente sul posto.

23 agosto ore 19: raggiungo il luogo. Due organizzatori mi segnalano che sì, la

vendita degli ultimi biglietti avverrà lì dalle 18, ma solo nei giorni dei

concerti. Nulla di fatto, ma con la convinzione che, arrivando lì il primo

giorno utile, ovvero giovedì 26 agosto, con un sostanzioso anticipo, nessuno

potrà sottrarmi i miei adorati biglietti.

25 agosto ore 20: verifico che è avvenuto il rimborso del secondo bonifico.

Oggi ho vinto una battaglia, domani la guerra!

26 agosto ore 17,10: arrivo presso alla biglietteria del locale: annuncio ai

presenti che puntuale effettuerò l’acquisto dei quattro biglietti alle ore 18.

I presenti mi comunicano che non è prevista alcuna vendita di biglietti in

loco. Di fronte alle mie rimostranze, mi segnalano che la vendita tramite il

distributore è ripresa, malgrado comunicazioni diverse sui media. Verifico che

sulla pagina Facebook non è avvenuto alcun aggiornamento, mentre sul sito del

distributore risulta in effetti il proseguimento delle vendite. I presenti mi

suggeriscono l’acquisto online: rispondo spiegando le vicissitudini, e che non

c’è il due senza il tre. Poscia mi suggeriscono di andare presso la libreria

famosa, e replico che ci sarei arrivato giusto all’ora di chiusura.

Quando tutto sembra compiuto, ad una dei presenti viene in mente di un piccolo

rivenditore, un’agenzia viaggi, che dovrebbe essere autorizzato e aperto fino

alle 19. Telefono, chiedo se sia possibile farmi tenere quattro biglietti

bloccati giusto per mezz’ora, il tempo di arrivare lì, ma no.

26 agosto ore 18: veni, vidi, vici.

Commenti