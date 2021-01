Storico Carnevale di Ivrea, Anno Domini 2021. Il verbale del Gran Cancelliere e dei Sostituti

Per la giornata di oggi, un verbale realizzato dal Gran Cancelliere e da tutti i Sostituti viventi

Oggi, mercoledì 6 gennaio 2021, è il giorno dell’Epifania, il giorno dell’anno in cui, secondo la tradizione popolare che da secoli alimenta il Carnevale di Ivrea, le vie della Città vengono percorse di primo mattino da un drappello di suonatori che diffonde nell’aria una inconfondibile colonna sonora generata da pifferi e tamburi, strumenti musicali che con la loro musica sono diventati essi stessi parte integrante e costitutiva della cultura eporediese. Nel giorno dell’Epifania “escono i Pifferi” un appuntamento annuale al quale gli Eporediesi aspirano fin dalla chiusura del Carnevale precedente, quando già dal giorno delle Ceneri si dispongono e si organizzano in attesa del Carnevale successivo.

Anche quest’anno, come avviene da un tempo che va addirittura oltre le documentazioni scritte, quel Gruppo di suonatori, i “Pifferi e Tamburi di Ivrea”, avrebbe dovuto percorrere le vie della Città suonando quelle musiche rituali; gli Eporediesi avrebbero risposto al richiamo di quelle melodie uscendo dalle proprie case al seguito di quei musicanti e per festeggiare insieme a loro; oggi, invece, quei musicanti non sono usciti, perché quest’anno è vietato a chiunque di uscire di casa e di percorrere senza motivo le vie della Città, perché in questi giorni Ivrea è dichiarata “zona rossa”, ovvero un territorio nel quale è prescritto il diradamento dei contatti sociali, la sola modalità concreta che l’umanità è per il momento in grado di contrapporre all’aggressione dal maledetto virus Covid-19.

Così è capitato che a causa di quella “zona rossa” le Pubbliche Autorità, che per lo stesso motivo avevano già interrotto il Carnevale del 2020, abbiano legittimamente vietato ogni tipo di assembramento e di attività che possano in qualche modo favorire la diffusione del virus; e così quel tradizionale e festoso corteo eporediese del sei gennaio è stato anch’esso bandito, in quanto pericoloso portatore non più di affratellante gioia ma di un concreto rischio per la salute pubblica.

Il rosso è uno dei colori della nostra Festa, dei berretti frigi e del succo profumato delle arance, un colore che questa volta ha invece assunto un significato nefasto e contrario, e non sarebbe sufficiente neppure se il territorio fosse classificato nella più benevola, ma sempre nefasta, “zona arancione”, un altro colore che sollecita ancora più i festeggiamenti, perché è il colore della battaglia delle arance. Nelle zone “rosse” ed “arancioni” non si può, è vietato aggregare ed avvicinare le persone, è inibito proprio uno degli elementi portanti della cultura carnevalesca eporediese, ovvero quella vicinanza sociale da cui scaturisce altresì una straordinaria solidarietà tra le più disparate classi sociali.

Quest’anno il Carnevale non si fa, e non si farà, a cominciare da oggi, a partire da tutto quello che sarebbe dovuto avvenire nel giorno dell’Epifania! E tutti gli Eporediesi sanno che non può essere diverso da così!

Nel cuore del Popolo Eporediese vive però un pensiero diverso e più profondo, perché il Carnevale non è uguale a quello che si svolge in altre città, non è una mascherata, non è un sollazzo qualunque, è bensì una solenne commemorazione di una leggendaria vicenda con la quale quel Popolo ottenne un tempo la redenzione da tirannie e prevaricazioni; è un sogno di libertà di cui è intriso ogni popolano che si riconosca nelle radici che furono dei suoi antenati, radici dalle quali continua tuttora ad attingere l’orgoglio e la volontà di tutelare e perseguire in eterno i loro antichi ideali.

Ed è per questi motivi che Noi, che abbiamo l’ardire e l’onore di certificare la permanente vitalità di quel sentimento popolare così vivo e pulsante, possiamo testimoniare che anche quest’anno il Carnevale ci sarà, non sarà in piazza, non sarà nelle strade, non sarà nei convivi, non sarà nelle cerimonie, non ci sarà nulla di tutto quanto prevedono rituali e cerimoniali, ma il Carnevale ci sarà nella mente e negli animi degli Eporediesi.

Anche oggi, in questa giornata “rossa” di divieti, gli Eporediesi vogliono infatti credere che la musica di Pifferi e Tamburi sia capace di liberare tutti, cittadini e forestieri, anche da quel maledetto virus, incantandolo con melodie e marce in grado di trascinarlo e disperderlo nel nulla e nell’oblio, così come la leggenda racconta abbia già fatto nel XIII secolo un loro antenato, quel pifferaio magico che liberò la città germanica di Hamelin dalla epidemia di peste che la stava decimando. Ben vengano i nostri Pifferi e Tamburi, li continueremo sempre ad aspettare con entusiasmo, abbiamo desiderio e bisogno di sentire i loro suoni e di seguirli verso la nuova primavera, una primavera che proprio in questo giorno, quando l’inverno è ancora nel suo pieno, viene annunciata da quelle melodie, una vera e propria esplosione di speranza per la vita che verrà!

Ed a ribadire ancor più quel desiderio di fiducia nel futuro, il Popolo Eporediese è uso ricordare anche la liberazione da un altro evento funesto che nel secolo XVI aveva colpito la Città, una epidemia di peste contro la quale aveva fatto un voto; qualora la peste fosse stata debellata, gli Eporediesi avrebbero ogni anno donato al Vescovo “sei libre di cera”; così fu, ed ogni anno, a ricordo di quella liberazione e di quel voto, l’omaggio dei ceri viene rinnovato nel giorno dell’Epifania.

Con questo verbale si intende pertanto ricordare che anche in questo giorno dell’Epifania dell’anno 2021, quando da pochi giorni le Pubbliche Autorità hanno messo in campo la difesa scientifica rappresentata dai nuovi vaccini, il Popolo Eporediese, pur in mancanza del girovagare di Pifferi e Tamburi e della cerimonia pubblica dell’omaggio dei Ceri, ha voluto ribadire ancora una volta la sua fiducia nei valori profani delle sue musiche ed in quelli sacri della sua storia vescovile. Lo ha fatto senza cerimonie, lo ha fatto soltanto con la fantasia e con l’immaginazione, ma ha rinnovato ugualmente quelle tradizioni, quasi a significare che dall’alleanza tra sacro, profano e scienza possano emergere nuovamente il coraggio e l’energia necessari per debellare anche il coronavirus covid-19, un altro re invasore, da abbattere e decapitare come già avvenne in passato per altri fastidiosi regnanti forestieri.

Si certifica pertanto che anche in questo 2021 appena cominciato e condizionato da mille divieti, la tradizione si sta comunque rinnovando in tutta la sua completezza, e che la sua energia si sta rigenerando, come è già avvenuto per ogni annualità passata, in un continuo passaggio di consegne tra generazioni, perché lo Storico Carnevale di Ivrea non è una semplice mascherata, perché è invece speranza di vita, e perché attraverso il perpetuo rinnovarsi dei suoi rituali costituisce esso stesso elemento fondante della qualità di vita di questo territorio!

