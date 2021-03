Stop al vaccino AstraZeneca, ma solo in via precauzionale: “I benefici superano i rischi”

Prima un lotto, poi un altro (solo in Piemonte), poi tutte le dosi del vaccino. Nella giornata di ieri l’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, ha vietato sul territorio nazionale – «in via del tutto precauzionale e temporaneo» – l’utilizzo del vaccino AstraZeneca.