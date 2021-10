Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Sterna, pavè, selciato forse terso

Inizio oggi a parlare della parola sterna che in piemontese indica una pietra, un ciottolo, da li il verbo sternì selciare, lastricare. Poi ci sono le parole sternia, strada selciata e di seguito lo stradino, sternidor e lo sternighin, il selciatore, infine con il lavoro finito abbiamo la sterniura. Forse nelle parlate locali ci sono lemmi differenti, io ho preso come metro il REP con renderli omogenei. A volte si usa in piemontese ed in italiano la parola pavè che deriva invece dal francese, meglio participo passato del verbo paver, a sua volta dal latino pavire, pavimentare, che è simile a delle sterne, ma qui sono piccoli cubi di pietra o di porfido, come, per esempio., il selciato di sampietrini di molte strade romane, invece le sterne sono per la maggior parte piccoli sassi tondi di fiume. Il termine pavè è usato in Italia soprattutto nel linguaggio sportivo, con riferimento ad alcune strade della Francia nord-orientale e del Belgio pavimentate in tal modo e incluse nei percorsi di note gare ciclistiche per aumentarne la difficoltà, ma è anche usato nell’arte orafa, per indicare una particolare disposizione delle pietre preziose che vengono collocate una accanto all’altra in modo da apparire come uno strato compatto, quasi una pavimentazione. In italiano usiamo la parola selciato per indicare una strada, piazza o cortile costituito da selci. La selce, silice o selice dal latino silex silicis vuole dire pietra dura costituita in prevalenza da silice colloidale, molto dura, a frattura concoide già usata in epoca preistorica per fabbricare armi e utensili, nell’antichità anche come pietra focaia, e oggi specialmente. per pavimentazioni stradali, per ricavarne mole o come materiale da costruzione. Concludo con la parola terso che significa limpido e privo di impurità usata molte volte per indicare un cielo senza nubi. Parola brillante che ormai viene identificata solo così. Sicuramente è difficile parlare di un selciato con un asfalto terso ma sicuramente sono terse le sterne dopo un temporale estivo che luccicano al sole, libere dalla polvere che le opprimeva e le rendeva smorte. Poi che dire quando leggo un libro ne apprezzo lo stile terso, cristallino, privo di sbavature o di un film che mi permette di godere di una fotografia tersa, equilibrata, limpida. Ma nella vita anche certi quotidiani affanni mi lasciano dopo lo sbigottimento iniziale un ragionamento terso e perspicace. Vi chiedo scusa per questa sternaj bazzecola e Vi saluto

Favria, 1.10.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ottobre è un mese perfetto per fare progetti con la temperatura che matura ogni cosa, le vigne, i colori e i pensieri. Felice venerdì.

Stupirsi ogni giorno vuol dire apprezzare le meraviglie che la vita ci dona. Ti aspettiamo a Favria MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

