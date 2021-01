Stellantis. Nasce il quarto gruppo di costruttori di auto al mondo. Le assemblee di Fca e Psa approvano le nozze

“Abbiamo piena consapevolezza che saremo più forti insieme che separatamente. Siamo pronti per questa fusione, siamo pronti per avviare questo nuovo capitolo della storia delle nostre aziende”, spiega il numero uno di Psa, Carlos Tavares che sarà l’amministratore delegato e nei prossimi mesi metterà a punto il nuovo piano industriale.

A Mike Manley, attuale ceo di Fca, saranno affidate le attività nelle Americhe. “il nuovo gruppo rafforzerà la leadership industriale europea nel settore auto. Entrambi i Governi presteranno attenzione al contributo di Stellantis sull’occupazione industriale in Italia e Francia”, commentano i ministri Stefano Patuanelli e Bruno Le Maire che ricordano l’importanza del via libera alla fusione della Commissione Europea. Per i sindacati italiani, è un’opportunità ma bisognerà vigilare sull’occupazione in Italia.

“È un fatto certamente positivo per tutto il sistema industriale europeo e una opportunità per l’occupazione, ma ora serve conoscere il piano industriale, aprire il confronto sui nuovi investimenti in Italia e introdurre la partecipazione dei lavoratori nella governance” scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.

“Ogni fusione nasconde anche dei pericoli, per via delle naturali sinergie che col tempo si sviluppano. A tal riguardo abbiamo ricevuto la formale rassicurazione di Fca che la fusione non determinerà chiusure, ma sul lungo termine l’Italia dovrà saper fare sistema per assicurarsi un ruolo da protagonista”, afferma il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella.