Stellantis si prepara all’Electrification Day di giovedì 8 luglio, quando l’amministratore delegato Carlos Tavares e i manager dei principali brand sveleranno la strategia elettrica mondiale del gruppo come fattore chiave per sostenere una “mobilità pulita, sicura e conveniente”.

Un tassello del piano industriale atteso tra fine anno e inizio 2022. L’incontro, che sarà in streaming alle 14,30 (8.30 negli Stati Uniti), durerà circa tre ore: aprirà i lavori Tavares, poi parleranno brand manager come Olivier Francois (Fiat), Linda Jackson (Peugeot) e Christian Meunier (Jeep).

Si parlerà di commerciale, tecnologie e sostenibilità. Alla fine della presentazione ci saranno le domande della stampa internazionale e degli analisti finanziari C’è grande riservatezza sui temi della Giornata. ma i numeri di partenza saranno quelli illustrati da Tavares all’assemblea degli azionisti del 15 aprile, anche se in quel caso il focus era sull’Europa e, in parte, sugli Stati Uniti, mentre questa volta le indicazioni saranno a livello globale. Sappiamo che nel 2025 tutte le auto del gruppo vendute in Europa avranno una versione con motore totalmente elettrico o ibrido plug-in, il 96% in America.

Quest’anno le auto con alimentazione elettrica in Europa rappresenteranno il 14% delle vendite totali, percentuale che salirà al 38% nel 2025 e al 70% nel 2030.

Negli Stati Uniti il ritmo di marcia dell’elettrico sarà invece più lento: nel 2021 rappresenteranno il 4% del totale, il 31% nel 2025 e il 35% nel 2030.

Tavares ha già parlato delle piattaforme dedicate ai modelli elettrici e ha reso noto che sarà presto realizzato un impianto per la produzione di batterie negli Stati Uniti, oltre a quelli di Douvrin in Francia e di Kaiserlautern in Germania, operativi rispettivamente dal 2023 e dal 2025.

In Europa nascerà un’altra fabbrica di batterie: l’Italia preme per ottenerla, ma non è questa la sede per l’annuncio anche perché sono ancora in corso valutazioni e c’è un confronto aperto con il governo. Non è escluso però che rispondendo alle domande dei giornalisti Tavares possa dare qualche indicazione. Non si entrerà nel merito dei modelli e della riorganizzazione degli stabilimenti, temi del futuro piano industriale.

E’ attesa però la conferma della produzione a Melfi dal 2024 di 4 nuovi modelli completamente elettrificati, ognuno di un brand diverso.

Stellantis ha anche annunciato che investirà 100 milioni di sterline, con il sostegno del governo britannico, per l’impianto Vauxhall di Ellesmere Port, dove si produrrà un veicolo totalmente elettrico dal 2022. Ellesmere Port diventerà, entro la fine del prossimo anno, il primo stabilimento produttivo dedicato ai veicoli commerciali leggeri e alle vetture elettriche di Vauxhall, Opel, Peugeot e Citroën e aiuterà Stellantis a mantenere la propria posizione di leadership in Europa nel settore dei veicoli commerciali leggeri.

Gigafactory: Lega presenta odg, Torino luogo ideale

La Lega ha deposito in Consiglio regionale un ordine del giorno a prima firma del capogruppo Alberto Preioni per sostenere la candidatura di Torino a sede della gigafactory di Stellantis per la produzione di batterie elettriche. “Torino – spiegano i consiglieri leghisti Sara Zambaia e Andrea Cerutti, con l’assessore Fabrizio Ricca – grazie alla Fiat ha segnato la storia del settore automobilistico non solo italiano. Ora con il suo imponente bagaglio di esperienza, tradizione, reti di forniture, produzione, assemblaggio e innovazione, è la candidata ideale per la produzione di batterie per automobili elettriche. Per spazi, competenze e maestranze, lo stabilimento di Mirafiori non può che essere il luogo più adatto per questo nuovo investimento. Sostenere questo progetto – aggiungono – è dovere di tutti. In ballo non c’è solo il ruolo di leader dell’automotive che il Piemonte merita di nuovo di ricoprire ma anche la creazione di migliaia di posti di lavoro”. “Come indicato dal nostro leader Matteo Salvini e dal nostro segretario Riccardo Molinari, che ringraziamo per la loro costante attenzione per il Piemonte – rimarca Preioni – quella per la gigafactory di Stellantis è una sfida strategica che dobbiamo vincere. Fare di Mirafiori uno dei poli europei della mobilità sostenibile significa avviare una nuova rivoluzione industriale per Torino e il Piemonte, vero punto di svolta per lasciarci alle spalle il cataclisma della pandemia”.

