Stefano Lo Russo (PD) è il nuovo sindaco di Torino. Nel suo primo discorso si è complimentato con il suo comitato elettorale: “Era da anni che il centrosinistra non era così unito: questo è un risultato entusiasmante. Spero di essere all’altezza dei miei predecessori…”.

Lo Russo ha anche ringraziato il candidato del centrodestra Paolo Damilano per la lealtà della competizione e ha preannunciato di voler formalizzare la giunta entro lunedì 25 ottobre. “Sarà composta prevalentemente da donne” ha detto e già si fa il nome di Gianna Pentenero come vicesindaco.

