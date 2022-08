Tre anni di lavori pubblici in mezzo alla città per l’elettrificazione della linea ferroviaria Ivrea-Aosta e, in particolar modo, per l’ampliamento del tunnel ferroviario con tanto di innalzamento di circa un metro della strada sul lungodora. Dopo tutti gli investimenti che si son fatti per il turismo e i tanti sacrifici di questi due anni di pandemia, ai commercianti e ai cittadini sta per arrivare un’altra di quelle mazzate da non rialzarsi più da terra. La domanda è: che cosa ci guadagna Ivrea da tutto questo? Ve lo diciamo noi: nulla. Ci guadagna [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.