Stagnè, Stagn!

In piemontese la parola stagnè o stagn indicano i piatti di peltro, composti di stagno a tenuta stagna. Questo processo avviene mediante lo stagninè, lo stagantore, lo stagnaio. Con il processo di stagninu con lìarstagninè, riscaldare lo stagno per procedere su oggetti destagninà, che hanno perso la stagnatura. La parola stagn, stagno in italiano deriva dal gallico stagnum che ha dato origine a due parole omografe, parole che hanno la stessa grafia ma origine, significato e a volte pronuncia differenti. La lega di metallo, argento e piombo detta stagno che ha poi dato origine alla denominazione di acqua morta, in piemontese stagn. Lo stagno è stato uno dei primi metalli ad essere scoperto, e fin dall’antichità venne intensivamente usato per il suo effetto come legante del rame, di cui aumenta di molto la durezza e le doti meccaniche formando la lega nota come bronzo. L’attività di estrazione mineraria dello stagno iniziò presumibilmente in Cornovaglia in età classica: grazie ad esso queste regioni svilupparono un fitto commercio con le aree civilizzate del Mar Mediterraneo attraverso il commercio dei Fenice. Viene citato questo minerale dai Sumeri, nella Bibbia. Gli Israeliti e Caldei lo chiamarono anak, gl’Indiani naja, gli Etiopi naak: ciò fa supporre che il centro di produzione fosse unico. Ma il più diffuso consumo dello stagno risale ai Cinesi: fra il 1800 e il 1500 a. C. fioriva in Cina l’industria del bronzo e con esso i Cinesi foggiavano i più svariati oggetti e sembra conoscessero la stagnatura. Lo Stagno viene citato anche da Omero e poi da Erodoto. In Italia ebbero importanza nell’antichità i giacimenti di Campiglia Marittima, sfruttati dagli Etruschi, e probabilmente dai fonditori della preistoria. Data la grande diffusione avuta per mezzo dei Romani, lo stagno era conosciutissimo dagli alchimisti che cercavo di trasformarlo in oro. Un notevole impulso ebbe il consumo dello stagno dall’applicazione dei suoi sali alla tintoria (sec. XVII); ma più ancora dalla fabbricazione della latta che sembra sia sorta in Germania verso la fine del sec. XV e sia stata introdotta in Inghilterra verso il 1670 e in Francia nel 1769. Le attività estrattive ebbero un’impennata verso la metà del XIX dopo la scoperta delle proprietà del metallo nella conservazione dei cibi e la sua conseguente diffusione. Una curiosità fino agli inizi del XX secolo venivano utilizzati veri e propri fogli di stagno, da cui il nome improprio di “carta”, per la sua sottigliezza, “stagnola”, dal materiale, poi soppiantati da sottilissimi fogli di alluminio laminato. Pensando allo stagno come raccolta di acqua dolce, poco profonda, di piccola estensione e di durata talora limitata, penso che oggi nonostante la pandemia che ci chiede conto delle nostre azioni rischiamo di annegare nello stagno della quotidiana noia e molti per puro guadagno continua a pescare in un stagno agendo con azioni tortuose e poco corrette, lanciando in maniera poco pulita un sasso nello stagno solo per creare scompiglio. Certi giorni la mia anima mi pare in fondo ad uno stagno crogiolandomi nella apparente calma di una situazione stagnante ed invece devo ogni giorno devo uscire da queste acque tranquille e pilotare la mia vita in alto mare, perchè non voglio stare come un pupazzo al timone, ma essere vivo ed affrontare i venti, solo cosi i mi sentimenti saranno felici e contenti. I miei pensieri sono pietruzze che getto nell’animo di chi vuole leggermi ed il diametro delle onde concentriche che esse formano dipende dalle dimensioni del mio navigare. Adesso come adesso, prendo spunto di una considerazione in piemontese da una saggia persona, per dire che se continua cosi fra agn per mi l’è l’or val me le stagn, basta la salute e mi sforzo ogni giorno di considerare transitorie tutte le circostanze avverse e perturbatrici: come le increspature in uno stagno, esse sorgono e presto scompaiono.

Buona vita a tutti

Favria, 13.10.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita quotidiana la mia immagine non è il mio personaggio. Il carattere è ciò che sono veramente come persona. Felice mercoledì.

