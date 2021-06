Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Spunta l’alba del 16 giugno…

L’Alpino in guerra al compagno triste, depresso o sfiduciato, scriveva immutabilmente questa ricetta: “Canta che ti passa”. E di questi canti ce ne sono molti, nati appunto sulle bellezze dei monti, durante gli anni della guerra. Canti semplici, ingenui, quasi puerili ma in cui vibra tutta l’anima del soldato. Parlano di attaccamento agli aspri luoghi natii, di gioie ansiose per la festa del villaggio, di amori pieni e profondi, del commovente distacco per la chiamata alle armi, di sani propostiti di compiere il dovere, di vincere promesse di fedeltà. Dopo la splendida azione di Montenero fu, per citarne una, improvvisata e cantata questa canzone: “Spunta l’alba del 16 giugno comincia il fuoco l’artiglieria. Il terzo Alpini è sulla via Montenero a conquistar. Montenero, Montenero, traditor della Patria mia. Ho lasciato la casa mia per venirti a conquistar. Per venirti a conquistare abbiam perduto molti compagni tutti giovani sui vent’anni. La loro vita non torna più.” E il canto così continua semplice e commovente col racconto dell’assalto disperato a trenta metri dalla trincea del costone. Talvolta in una stessa arma gl’inni sono diversi, tra l’altro lo stesso inno ha diverse musicazioni. Giosuè Borsi, il poeta figlioccio di Carducci, caduto per la Patria, ad esempio, diede parole e musica all’Inno del mitragliatore: “Tra le milizie splendide che L’Italia scaglia in guerra per far da schiava libera ogni italiana terra, è sempre primo sul campo dell’onore il mitragliatore, il mitragliatore. Per l’Italia, per l’Italia, per l’Italia e per la libertà”

Favria, 16.06.2021 Giorgio Cortese

Dona il sangue e sii un eroe nella vita di qualcuno. Il sangue è destinato a circolare. Condividilo! Ti aspettiamo a Favria MERCOLEDI’ 7 LUGLIO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio.

