Spostiamo la sedia e riprendiamoci la scena!

Il testo di Giorgio Gaber e Sandro Luporini sul monologo di spostare la sedia. Gaber nel suo monologo rifletteva su come spostare la sedia, che sta lì, ben illuminata, intorno il buio. Sembra una cosa semplice e invece non lo è, tanto da dar luogo ad approfondite analisi che approdano alla necessità di rivolgersi a una figura ben autorevole o a un cambiamento della Costituzione o addirittura a proporre un referendum, il problema è che non si troveranno mai cinquecentomila firme per spostare una sedia. La soluzione pare dunque quella delle elezioni anticipate, ma sarebbe troppo grave per il Paese. Così si giunge alla decisione: il punto di incontro su cui parlare e parlare ovvero «il problema grave della sedia da spostare». Insomma, la sedia resta lì, mentre noi italiani, donne o uomini, siamo completamente fuori dalla scena, perché la nostra vera colpa è un voto. Ci affliggiamo per le scelte sbagliate che avremmo potuto evitare, per una vita che avrebbe potuto prendere un’altra direzione e cerchiamo nel nostro passato più prossimo i nostri abbagli. Forse l’errore non è recente, però, forse è antico, magari è un piccolo errore che risale all’infanzia, che ci siamo trascinati sino all’età adulta, che ci ha spinto a compiere scelte scorrette e che continua a far danno. Come quando si sbaglia un piccolo segno nelle equazioni algebriche. Un errore che all’inizio sembra davvero irrilevante, ma che poi inficia l’intero procedimento dando come risultato un numero enorme e insensato, magari pure fratto sulla radice quadrata di una cifra senza misura. La matematica necessita di una sua estetica, come la vita e forse non lo sapremo mai qual è l’errore. Se è vero però che piccole sviste possono determinare orribili risultati, allora non è bene considerare cosa da poco l’unica forza che abbiamo per esserci, per quanto piccola e insulsa ci sembri: il voto! Non conosceremo mai tutto ciò che ci fa bene e tutto ciò che ci fa male, perché il futuro è buio e le possibilità tante, ma dobbiamo rivendicare il nostro essere persone, a maggior ragione in questo tempo che ci vuole fuori dalla scena.

Favria, 8.08.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ci sono due cose che non tornano mai indietro: una freccia scagliata e un’occasione perduta. Felice domenica

