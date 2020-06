Torna per il terzo anno di fila “Universo Sportivo – Extra”, l’iniziativa promossa dal giornale “La Voce” e rivolta a tutte le associazioni sportive del territorio del settimanale (Chivasso, Ivrea, Settimo, Ciriè/Venaria). Per quest’anno in una vesta inedita. Abbiamo pensato ad un format diverso, più attuale, più smart, più easy, più facilmente raggiungibile da chiunque in questi tempi sospesi del coronavirus. Un format per dare anche il nostro contributo alla ripresa delle attività delle associazioni sportive, costrette a tenere chiuse le porte di palestre e centri di allenamento per l’emergenza sanitaria mondiale in cui siamo piombati.

Oggi, che stiamo ripartendo, “La Voce” mette a disposizione i suoi canali – il sito internet www.giornalelavoce.it (da gennaio a metà maggio del 2020 ha avuto più di 4 milioni e mezzo di pagine visitate – fonte Google Analytics), la pagina Facebook (oltre 30 mila like) e i suoi quattro gruppi di riferimento (20 mila iscritti) per ciascuna realtà sportiva del territorio.

Come? Semplice. Ogni associazione sportiva aderente avrà a disposizione un articolo SEO – servizio di scrittura professionale a cura dei nostri giornalisti -, un link al sito internet societario o ai propri profili social, e un’immagine di copertina pertinente che verranno pubblicati nella sezione “Universo Sportivo – Extra” di www.giornalelavoce.it , che saranno condivise sulla pagina Facebook de La Voce e sui gruppi da noi gestiti. A completare il tutto, un banner gratuito con il logo dell’associazione sportiva sul sito internet www.giornalelavoce.it e la pubblicazione dell’articolo, una volta, anche sul settimanale La Voce nelle pagine della sezione sportiva, comuni a tutte e 4 le edizioni.

Il contenuto dell’articolo è a discrezione dell’associazione: dai riferimenti agli orari dei corsi o delle lezioni, dai cenni storici alle manifestazioni organizzate, dai risultati più importanti agli sponsor, per finire con il direttivo. Insomma: si può decidere di scrivere ciò che si vuole. Al fondo, i contatti dell’associazione, per essere più facilmente individuabili.

Certi di un vostro riscontro positivo, Vi invitiamo a contattarci per informazioni e costi allo 011-5367550 o all’indirizzo mail universosportivolavoce@gmail.com

