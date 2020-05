“Non muoviamoci di casa ma muoviamoci in casa” questo è lo slogan di Ivo Audino, direttore generale di ATP, società sportiva che raggruppa le squadre di pallavolo Koala, di pallacanestro Kangaroos e di baseball Runhome, che operano a Castiglione Torinese, Gassino e San Raffaele Cimena.

Gli allenatori ed i preparatori atletici continuano a seguire i ragazzi delle medie e superiori con allenamenti tramite le varie piattaforme online, per i più piccoli ci sono i video online di gioco/movimento. Tutto questo per fare sì che i ragazzi possano continuare a tenere allenati i loro talenti sportivi nella speranza che si possa al più presto tornare a correre tutti insieme con la propria squadra.

Queste le parole di Ivo Audino: “Amo il mio mestiere. Amo la voglia instancabile di muovermi e far muovere le mie ragazze, i miei ragazzi e i miei bimbi. Amo chi non si ferma mai come i miei istruttori che settimanalmente creano giochi ed allenamenti per tutte le età. Amo il desiderio di non arrendersi mai nonostante la distanza. Avanti tutta ATP”.

