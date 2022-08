Sentiamo parlare sempre più spesso di Sport Integrati. Integrati con il tradizionale sistema sanitario, una sorta di appoggio per le cure fisiche e psicofisiche del paziente. CasaBreast, affiancata da professionisti del settore, lancia una seri di appuntamenti dedicati alle camminate in montagna,in particolare al NordicWalking, la camminata nordica che si è rivelata particolarmente utile per le/i pazienti operate/i di tumore al seno.

Una sorta di sport e montagna terapeutica, ove l’attenzione è altresì posta sulla cura dell’aspetto psicologico: camminare in montagna, all’aria aperta,in gruppo diviene occasione di incontro, condivisione, narrazione e svago.

Il kickoff è stato la scorsa settimana a Oulx, partenza dal lago verde.

CasaBreast, in collaborazione con il OULX TRAILERS ASD e con RUNNERPILLAR ASD, ha curato l’evento. Centinaia di persone hanno partecipato con entusiasmo alla prima camminata che, ha visto coinvolte pazienti oncologiche dell’Ospedale Cottolengo di Torino, insieme a familiari, amici, medici. Presenti il Presidente dell’Associazione CasaBreast, nonché medico chirurgo dott. Riccardo Bussone, la vice presidente dott.ssa Giorgia Michi, parte del direttivo della Onlus, dott.Franco Cosimo Greco ed il Primario di Oncologia del Cottolengo dott. Carlo Alberto Raucci.

A dare il benvenuto ad Oulx, il Sindaco Andrea Terzolo. Avvio dell’escursione a mezza costa sopra Oulx, zona Cotolivier, suddiviso in due percorsi: uno da 2,5 km ed uno da 5,0 Km con presidio di ambulanze e cartellonistica dedicata. Presenza di istruttori certificati Nordic Walking. In dotazione gratuitamente i bastoni per camminare e scarpe tecniche.

Per i prossimi appuntamenti consultare direttamente il sito: www.casabreast.org

