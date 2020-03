Per far sì che i bambini stiano bene, è necessario che i genitori stiano bene. La Federazione Italiana Cronometristi aiuta i genitori a trasformare questo tempo di “quarantena Covid-19″ e renderlo costruttivo, proponendo un’attività ludica per tutti i bambini che vorranno diventare “cronometristi junior“.

Questa situazione straordinaria può offrire spunti per utili lezioni di vita per tutti. Sarà un periodo di vita unico per i bambini: avranno più tempo per sviluppare la loro creatività e passare del tempo in famiglia. È una situazione che non possiamo controllare, quindi dobbiamo trovare il modo per sfruttare gli aspetti positivi.

