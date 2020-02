SPORT EQUESTRI. Un salto nel fantastico universo WSGA Pony

WSGA, acronimo di Western Speed Game Association Pony, è un’associazione che nasce con lo scopo di promuovere e divulgare le discipline western sin dalla giovane età attraverso il pony. Floriana Ferrero, presidente WSGA Pony nonché Tecnico Western di III° livello FISE di Specialità Barrel Racing e Pole Bending e Tecnico Pony di II° livello, decide di intraprendere questo percorso poiché, dopo anni di esperienza facendo lezioni a grandi e piccini e dopo l’esperienza come cavaliere professionista, ha compreso l’importanza per il bambino di avere un’autonomia nella gestione e nel dialogo con l’animale. Proprio per questo l’uso del pony di altezza conforme all’altezza del bambino è fondamentale per lei.

La WSGA Pony è stata fondata da un gruppo di genitori, assieme alla stessa Floriana, con la voglia di creare un percorso per tutti i bambini sano e divertente. In questo percorso il Tecnico WSGA Pony è la figura che, attraverso la disciplina equestre e coadiuvato dal carattere frizzante del pony, ha creato piccoli atleti con basi sportive ed etiche solide, capaci di divertirsi facendo una sana competizione. Il ruolo del Tecnico Pony è quello di mediatore tra la disciplina ed il gioco, creando il giusto rispetto per il compagno di vita Pony.

Un valore fondamentale del percorso WSGA Pony è quello di trasmettere ai propri allievi, attraverso percorsi ludici, l’amore, il rispetto ed il valore del binomio. Il percorso intrapreso dai Tecnici Pony WSGA è improntato sul creare, attraverso questi schemi di gioco, la tenacia e la perseveranza degli obbiettivi nei bambini, senza perdere mai di vista la parte divertente ma allo stesso tempo tenendo bene a mente l’importanza delle regole del “gioco”.

Un punto in risalto del percorso WSGA Pony sono le categorie riservate ai genitori. Il genitore, mettendosi in gioco, cerca di capire le difficoltà del proprio figlio, arrivando a comprendere i tempi necessari per la crescita sportiva, non creando così aspettative troppo alte che porterebbero a bruciare le tappe necessarie per la crescita del bambino. Praticando lo stesso sport in famiglia si viene, inoltre, a creare una finestra di dialogo e confronto tra genitore e figlio.

Da tutto questo si è venuto a creare un mondo ricco di emozioni. Ogni volta che un ragazzino entra in campo con il proprio pony, se ci si sofferma a guardare gli sguardi a bordo campo si noterà il viso del genitore che, sognante, vede la realizzazione del proprio figlio e tutti gli sforzi fatti per portare il figlio a lezione di equitazione non hanno più importanza, anzi si torna a casa con la voglia di lavorare sempre di più per poter vedere realizzato il proprio sogno.

Il mondo WSGA Pony è un passa-parola, quando si viene a farne parte non si va più via, anzi, si cerca di portare il proprio mondo all’interno della WSGA. Infatti, molti ragazzi cercano di avvicinare amici, zii e cugini al pony, proprio per poter condividere con le persone più care l’emozione e la gioia di far parte di questa grande famiglia.

La WSGA Pony, durante l’arco dell’anno, organizza corsi di formazione per Tecnici Pony WSGA in tutta Italia; durante i corsi, oltre alla psicologia dello sport, l’alimentazione del bambino-atleta e la parte di veterinaria del pony, vengono trattate parti pratiche in campo dove i nuovi Tecnici possono mettere in pratica tutto quello che viene detto in teoria, tutto questo è possibile grazie ai Centri WSGA che già operano in nove Regioni d’Italia. In questi corsi viene trattata una parte importantissima di marketing, dove i nuovi centri sono seguiti passo-passo e gli istruttori ricevono supporto per superare i primi ostacoli che sembrano insormontabili, ma un buon supporto professionale rende possibile l’impossibile.

La WSGA Pony si impegna moltissimo nella sensibilizzazione verso le piaghe sociali più attuali, volendo creare dei ragazzi consapevoli e sensibili verso il prossimo, capaci nel loro piccolo a fare la differenza nel modo; nel 2019, in occasione della centenaria Fieracavalli di Verona i ragazzi della WSGA hanno creato un “Carosello” improntato sulla sensibilizzazione verso tutti i bambini orfani nel mondo, per ricordare che chi è più fortunato, con un minimo sforzo, può regalare un sorriso a tutti i bimbi più sfortunati ed alleviare, anche solo per poco, la loro sofferenza.

La WSGA Pony si impegna anche a creare stage di formazione con personaggi di spicco del mondo dell’equitazione, volendo creare un mondo dove la cultura equestre sta alla base di ogni disciplina, indifferentemente da quella che si vuole andare a perfezionare.

Dal 13 al 15 marzo prossimi, sarà organizzato un clinic di Colt Starting con Franco Giani, fase molto importante della doma dei puledri, atta a creare tutte quelle basi finalizzate a creare un buon feeling fra animale e cavaliere attraverso amore, linguaggio e leadership. Le prime 20 ore di lavoro su un puledro sono quelle che lui si porterà dietro per tutta la vita, i punti salienti del clinic saranno: la parte di lavoro da terra per accettare l’uomo come amico, partner e leader, accettare la sella, accettare l’uomo come passeggero e come guida. Per i bambini questo percorso è importante poiché, comprendendo meglio la natura del pony ed il suo pensiero come animale da branco che segue un leader, porterà il ragazzo a comprendere che non è sempre il pony in errore ma che è importante avere un corretto modo di porre la domanda per ricevere la giusta risposta nel lavoro, quindi l’importanza di aprirsi ad un dialogo con rispetto verso l’animale, abituandosi a non cadere più nell’arrendevolezza o nell’aggressività.

Il presidente WSGA Pony Floriana Ferrero invita tutti coloro che sono interessati ad avvicinarsi a questo mondo a contattarla e vi invita al prossimo importante evento WSGA Pony: il Memorial Vincenzo Ferrero, in onore del papà di Floriana, che si svolgerà dal 21 al 23 giugno 2020 presso l’Old Ranch Ferrero di Chivasso.

