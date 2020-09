Sabato 11 e domenica 12 settembre si è svolta presso l’Equigames Horse Club di Castell’Apertole la seconda tappa della Coppa Piemonte. Virginia Roberta Lesquier, Giulia Lombardino e Sofia Tardivo nella categoria A2 hanno fatto loro il secondo posto sia nei pony games che nella gimkana cross e la prima posizione in jump. Protagonisti in B1 Mattia Michelone, Miriam Pozzato e Massimo Trotta, con il terzo posto nei pony games, il successo nella gimkana, la quinta posizione nel jump e la piazza d’onore nel cross, mentre Chiara Caracciolo, Giada Di Trapani e Luca Formisano in categoria C2 si sono aggiudicati il secondo posto nei pony games e in gimkana e la quinta posizione in jump e gimkana cross. In evidenza anche Marcella Bertolotti e Nicole Cisnetti, quinte nella categoria Open dei mounted games, seguite in sesta posizione da Matilde Gasparini, Federica Ilardi e Giulia Letizia Lecce. Da segnalare, infine, che per l’Equigames Horse Club hanno disputato la loro prima gara Daniele Barbero e Lorenzo Celoria.

