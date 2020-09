Dopo 8 week-end end e 16 giornate di gare, si è concluso l’H.S.J Trophy, tenuto presso l’Asd B-JUMP di Frossasco, che ha visto come vincitori nelle categorie B90 Alice Scapolla di San Maurizio Canavese su Bayrhon, nella categoria B100 Martina Resta di Barbania su Melody Weiss e per il secondo anno consecutivo nella categoria C115 Mariafrancesca Taramino di Nole su Olyuya. Un incidente in campo prova ha causato il ritiro di Caterina Zamuner di Ciriè su Lynara Jacks Diamond (il suo cavallo è stato colpito da un calcio sferrato da un altro), che fino a quel momento aveva guadagnato il secondo posto, facendola così arrivare settima. Queste ragazze sono tesserate tutte presso Le 3 Querce A.S.D. di San Carlo Canavese e montano sotto la direzione tecnica dell’Istruttore Federale di 2° livello Ferdinando Postiglione e dell’ Istruttrice Sara Fattorelli.

Le 3 Querce si pone come obbiettivo la divulgazione della cultura del cavallo visto non solo come oggetto di svago domenicale, bensì un essere vivente che può ancora insegnarci il rispetto per gli animali, per la natura e le virtù della calma e della pazienza, aiutandoci a trovare il nostro equilibrio interiore, mettendoci di fronte alle nostre reali capacità, dandoci così la possibilità di affinarle e potenziarle. Le attività proposte dall’associazione di San Carlo Canavese sono scuola di equitazione di base su pony e cavalli, attività assistita con il cavallo, addestramento puledri e rieducazione cavalli, preparazione agonistica per le discipline olimpiche, pensione cavalli. Questo risultato premia tutti: ragazzi, cavalli, tecnici, dimostrando che gli sforzi fatti per arrivare al top sono serviti. Si ringraziano i genitori di questi ragazzi che li appoggiano e supportano con la loro presenza e assistenza sia fisica che morale. Infine, si ringrazia anche tutto lo staff del B-JUMP che con la sua professionalità ha permesso lo svolgimento di un trofeo avvincente in tutte le sue parti.

