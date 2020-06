SPORT EQUESTRI. La Valletta Riding Club è tornato a “galoppare”

Il mondo dell’equitazione è ripartito. In casa La Valletta Riding Club di San Mauro si è ripreso a montare, trottare e galoppare i cavalli. “Siamo finalmente ritornati a svolgere la nostra attività – esordisce l’istruttore e tecnico Matthew Foxon -. Nel periodo di lockdown i contatti con i nostri soci ovviamente sono stati esclusivamente tramite video per far vedere loro i cavalli che sono comunque rimasti sempre in movimento. Dal 4 maggio i proprietari dei cavalli della nostra struttura li hanno potuti riabbracciare e tornare a cavalcare. Dal 25 sono riprese invece le lezioni private per soci e tesserati rispettando il protocollo che ci è stato imposto: un cavallo ogni 500 metri quadrati, igienizzazione continua degli ambienti interni ed esterni, registrazione di orario di ingresso e di uscita e una permanenza all’interno della struttura che non può andare oltre i 90 minuti. Ovviamente gli accompagnatori non possono entrare all’interno della struttura come accadeva prima del lockdown: molto spesso infatti i genitori dei tesserati entravano per assistere alle lezioni. Ora tutto questo al momento non è più possibile”.

La Valletta Riding Club è ormai una realtà consolidata negli anni. “Per nostra fortuna siamo attivi da parecchi anni sul territorio e siamo riusciti a superare i mesi di non attività senza eccessive difficoltà. Il costo del mantenimento di un cavallo mensile è piuttosto elevato e l’assenza delle entrate derivate dalle lezioni e dai corsi non è semplice da ammortizzare”. Oltre alla ripresa dell’attività, il maneggio sanmaurese è pronto a dare il via anche all’Estate Ragazzi, che come sempre sarà piena di iniziative. “I ragazzi verranno divisi in quattro gruppi mantenendo sempre il distanziamento sociale e a turno monteranno a cavallo, lo spazzoleranno, studieranno inglese e giocheranno”.

