I riders italiani dei Mounted Games son volati a Vallensbæk in Danimarca per partecipare ai Campionati Europei della disciplina, pronti a portare con fierezza il tricolore in Europa. E dopo 5

giorni di gare intense, emozionanti e combattute fino all’ultimo sotto un caldo sole atipico, non si smentiscono e riempiono il medagliere azzurro.

A conquistare una luccicante medaglia d’oro salendo sul primo gradino del podio continentale è stato il Team degli Under 12, seguito dalla [...]