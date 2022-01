Quattro giorni intensi, tra formazione e competizione internazionale, hanno riunito italiani, inglesi, belgi, svizzeri e francesi nel Centro equestre federale francese di Lamotte-Breuvon per la 1a European Indoor Cup 2021, appuntamento al quale, naturalmente, non potevano mancare gli atleti del Mounted Games della J&G La Scuderia di Cavaglià. Nella categoria Under 15 a coppie hanno conquistato il quindicesimo posto gli Scudy Boys, alias Alessandro Piccioni su Castlefarm Star e Riccardo Maccarone su Billy Frazer, mentre si sono piazzatie in diciottesima posizione le Scudy Apuano Noemi Maccarone su Small Land Colour [...]



