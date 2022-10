Un avvincente fine settimana quello vissuto al Villaggio Equestre La Macchiarella, dove dal 7 al 9 ottobre si è disputato il Campionato Italiano Mounted Games a coppie. I campi gara hanno visto 204 ragazzi con i loro pony , 90 le squadre, confrontarsi nelle 7 categorie in programma. Due ori ed un argento per gli atleti della J&G La Scuderia di Cavaglià che sbaragliano gli avversari senza indugio. Sono campioni d’Italia in U12 gli Scudy Twins, alias Noemi e Riccardo Maccarone insieme a Amarilli Lerma del C.I. dell’Alba, mentre chiudono al quinto posto Alessandro Piccioni, Violante [...]





