L’Italia dei Mounted Games, impegnata ai Campionati del Mondo tenutisi a fine luglio a La Bonde, in Francia, conquista l’argento con la formazione Open, mentre arriva il bronzo dalle azzurre Under 18, di cui faceva parte Matilde Peila della J&G La Scuderia di Cavaglià su Rowol’s Donna.

La Nazionale ha poi replicato ai Campionati Europei a squadre di Mounted Games, svolti dal 3 al 7 agosto in Gran Bretagna, più precisamente in Galles, presso il David Broome Events Centre. Nella manifestazione continentale argento al collo per la squadra Under 12, [...]



